video suggerito

Saldi estivi 2025 in Campania da sabato 5 luglio Sabato 5 luglio partono i saldi in Campania, la Federconsumatori avverte: “Evitate acquisti inutili e impulsivi, non lasciatevi travolgere” Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Giuseppe Cozzolino

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Tutto pronto in Campania per i saldi estivi 2025: si parte, come da tradizione, il primo sabato di luglio, che quest'anno cade il 5, primo fine settimana estivo. Saldi che continueranno poi per 60 giorni, ma il grosso è atteso soprattutto per i primissimi fine settimana, soprattutto nei centri commerciali e negli outlet. Questo perché, complice anche le alte temperature, in molti si rifugeranno proprio nei Parchi e nei Centri Commerciali, alla ricerca di refrigerio, oltre che per acquistare capi in offerta prima che i pezzi più desiderati vadano a ruba. Ma non saranno gli unici: file attese anche nelle vie dello shopping del centro, come via Toledo e via Chiaia, dove ai cittadini si uniranno anche i turisti, ed al Vomero, tra via Luca Giordano e via Scarlatti al Vomero.

Federconsumatori: "Non spendete più di quanto serve"

La Federconsumatori, attraverso il presidente Giovanni Berritto, ha invitato ad evitare "di lasciarvi travolgere dai saldi spendendo più di quanto serve. Con una povertà sempre più diffusa, il rischio è che i saldi vengano vissuti come un’occasione irripetibile da cogliere a tutti i costi. Ma questa pressione, alimentata da pubblicità aggressive e urgenze artificiali", ha aggiunto Berritto in una nota, "porta spesso ad acquisti inutili e impulsivi, trasformando un’importante opportunità di risparmio in una voce di spesa evitabile”. E suggerisce di verificare anche gli effettivi saldi dei negozi, che talvolta nascondono insidie: "Visitate i negozi nei giorni che precedono i saldi, osservate la merce esposta, annotate i prezzi e confrontateli con quelli applicati dal 5 luglio in poi: questo permette di verificare la reale entità dello sconto è ancora la forma di miglior tutela del consumatore”.