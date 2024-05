“Via Cimarosa, perché le scale che portano in via Morghen sono ridotte così?”

video suggerito

A cura di Redazione Napoli

Riceviamo da un lettore e residente al quartiere Vomero:

Gentile redazione di Fanpage.it, com'è possibile che le scalette che da via Cimarosa, altezza piazzetta Masullo, praticamente dopo la funicolare centrale, conducono in via Morghen, sono ridotte così? Salendo, sul lato sinistro, c'è un'area delle scale malamente puntellata e transennata ormai da mesi. Questa cosa non è un pericolo per chi magari scende di sera quelle scale?

L'area è stata chiusa nei giorni in cui si è verificata la voragine di via Morghen. Parliamo della fine di febbraio. Siamo a maggio, è possibile sperare che per l'estate si possa liberare definitivamente la scalinata dopo opportune verifiche di Comune e Municipalità Vomero? Si tratta di una zona frequentatissima da residenti, studenti ma anche da tantissimi turisti che salgono a San Martino.

In zona c'è una libreria che organizza eventi culturali all'aperto, è un peccato tenere parzialmente chiusa questa scalinata. Il sindaco Manfredi o la presidente della Municipalità Cozzolino non possono fare niente?