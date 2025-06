Donna scippata in pieno giorno su via Jannelli, le telecamere in strada riprendono tutto Una donna scippata su via Gabriele Jannelli al Vomero: tutto ripreso dalle telecamere. Borrelli: “Battiamoci contro questi delinquenti” Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una donna è stata scippata in pieno giorno in via Gabriele Jannelli a Napoli, nel quartiere Vomero, a due passi dal supermercato Euroesse: le telecamere di videosicurezza in strada hanno ripreso anche la dinamica del tutto, con il video che è poi stato pubblicato sui propri canali social dal deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi-Sinistra). Ad inviarlo, il figlio della donna, particolarmente amareggiato oltre che per la vicenda anche per aver notato che nessuno sia intervenuto per aiutare la madre dopo il colpo.

"Stamattina è stata scippata mia madre al collo da un essere bruto che l'ha sbattuta a terra", ha spiegato, "questi criminali ogni giorno si sentono padroni della nostra città. Davanti a questi episodi tutti fermi", ha quindi aggiunto l'uomo. Dalle immagini, si vede un uomo scendere da un motorino, avvicinarsi alla signora e quindi scipparla, prima di saltare di nuovo sul motorino e fuggire via. La donna, intanto, era rimasta a terra dolorante e sotto shock. Il tutto in una strada come via Jannelli trafficata di automobili: ma nessun automobilista sembra essersi accorto di nulla, nonostante fossero le 12.30 e dunque in piena luce. Lo scippatore è poi fuggito via indisturbato.

"Io continuo a battermi contro questi delinquenti che però sono osannati da una parte della nostra società", il commento di Francesco Emilio Borrelli, "Finché i tiktoker della malaNapoli, gli pseudo pentiti, i figli di camorristi e delinquenti vari potranno tranquillamente promuovere il degrado sui social contro la legalità e finché saranno ridotti gli agenti per strada, le cose andranno sempre peggio".