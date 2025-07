video suggerito

Incendio a Posillipo, grossa colonna di fumo invade la zona di via Catullo Incendio sulla collina di Posillipo, in via Catullo, le immagini sui social. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Redazione Napoli

16 CONDIVISIONI condividi chiudi

L’incendio in via Catullo a Posillipo

Un incendio si è verificato poco dopo le ore 16 sulla collina di Posillipo, in zona via Catullo. Lo segnala il deputato Francesco Borrelli via social. Alcuni utenti aggiungono informazioni: «Fiamme altissime almeno tre piani coinvolti». Il rogo, a quanto si apprende, sarebbe divampato a un piano basso. Sul posto i Vigili del Fuoco.