Getta immondizia sulla Tangenziale di Napoli: multato 56enne, scoperto grazie alle telecamere L’uomo aveva sversato numerosi sacchi neri pieni di rifiuti all’altezza dello svincolo Camaldoli sulla Tangenziale di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Beccato a gettare immondizia sulla Tangenziale di Napoli, come fosse una pattumiera a cielo aperto: un uomo di 56 anni, già noto alle forze dell'ordine, è stato per questo multato dalla Polizia Stradale. Nella giornata odierna, su segnalazione di alcuni dipendenti della Tangenziale, gli agenti della Sottosezione Fuorigrotta della Stradale sono intervenuti nei pressi dello svincolo Camaldoli, dove hanno rinvenuto numerosi sacchi neri dell'immondizia pieni di rifiuti casalinghi e di resti di giardinaggio.

I poliziotti hanno fatto partire immediatamente le indagini per individuare il responsabile e ci sono riusciti grazie alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza della Tangenziale di Napoli: gli agenti della Stradale hanno così individuato il 56enne che, alla guida di un autocarro con targa polacca, arrivava sul posto e sversava illecitamente i rifiuti.

Per l'uomo è scattata una multa di 600 euro

Intercettato dagli agenti della Polizia Stradale l'uomo, già noto proprio per condotte analoghe, è stato sanzionato per sversamento illecito di rifiuti ai sensi dell’art. 192 del D.Lgs. 152/2006 Testo Unico Ambiente che prevede una sanzione pecuniaria di 600 euro; il 56enne è stato anche diffidato a non ripetere tali condotte.