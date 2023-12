Galleria Principe di Napoli, terminati i lavori di messa in sicurezza Terminati i lavori di messa in sicurezza della Galleria Principe di Napoli, resta ancora parzialmente transennata via Pessina: disagi per gli automobilisti.

A cura di Giuseppe Cozzolino

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Galleria Principe di Napoli oggi

Terminati la scorsa notte i lavori per la messa in sicurezza della facciata della Galleria Principe di Napoli: i tecnici della Napoli Servizi, assieme a personale di supporto di una ditta specializzata, hanno montato una mantovana di protezione ad un'altezza di circa 12 metri, sorretta da un ponteggio di ferro. In precedenza, c'era stata l'installazione delle ultime reti protettive sulla facciata esterna della Galleria. Non è stata invece ancora liberata via Pessina: bisognerà attendere il via libera degli uffici tecnici comunali per la rimozione delle transenne che delimitano il passaggio. Al momento, la carreggiata è ancora ristretta a causa dei lavori, mentre l'ingresso della Galleria da via Pessina resta chiuso.

La Galleria Principe di Napoli oggi dopo i lavori di messa in sicurezza

La messa in sicurezza era iniziata la scorso maggio: il 30, si era registrata la caduta di un cornicione che aveva portato ad una prima fase di transenne dell'area. Poi, 24 ore dopo, in seguito ad ulteriori controlli, l'area transennata era stata ulteriormente allargata. Poi a luglio vi era stata una nuova caduta di calcinacci, che aveva portato a nuovi controlli e ponteggi, oltre allo sgombero dei clochard che dormivano nella galleria stessa, fatti andare via "d'urgenza" da parte del Comune di Napoli. Ad ottobre era iniziata la messa in sicurezza vera e propria, che aveva portato anche all'installazione di un ponteggio anti-crolli per tutelare l'integrità dei passanti su via Pessina e delle tante auto che procedono da e per via Foria, via Salvator Rosa e Piazza Dante.