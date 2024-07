video suggerito

Incidente sul lavoro a Palazzo Reale a Napoli: operaio cade da 4 metri e batte la testa Un 60enne è stato ricoverato al Cto di Napoli, dopo un infortunio sul lavoro avvenuto a Palazzo Reale; l’uomo non è in gravi condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Un operaio di 60 anni, dipendente di una ditta di pulizie, è rimasto ferito mentre era al lavoro all'interno di Palazzo Reale, nel centro di Napoli; l'uomo è caduto da una scala alta circa quattro metri, nell'impatto avrebbe battuto la testa. È stato soccorso da un'ambulanza del 118 e trasportato in codice giallo all'ospedale "Cto", dove è stato ricoverato; le sue condizioni non sarebbero gravi ma i medici hanno disposto l'osservazione per monitorare le sue condizioni, soprattutto per via del colpo alla testa: sarà sottoposto ad una Tac di controllo.

L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 4 luglio. In ospedale, e precedentemente a Palazzo Reale, sono intervenuti i carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia Centro per l'avvio delle indagini. Secondo una prima ricostruzione, che per il momento resta al vaglio, il sessantenne avrebbe perso l'equilibrio. Dopo l'incidente l'uomo è rimasto sempre cosciente. Verifiche, come da prassi per vicende di questo tipo, sono in corso sull'inquadramento lavorativo dell'operaio e sul rispetto delle norme di sicurezza.