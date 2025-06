video suggerito

Operaio cade da impalcatura a Sacco (Salerno), è grave Un operaio è stato ricoverato in prognosi riservata dopo un incidente sul lavoro a Sacco (Salerno): è caduto da una impalcatura mentre era in un cantiere.

A cura di Nico Falco

Avrebbe perso l'equilibrio e sarebbe precipitato nel vuoto, battendo violentemente la testa. Ricostruzione della dinamica ancora in corso, per l'incidente di cui è rimasto vittima un operaio a Sacco, in provincia di Salerno; è successo nel pomeriggio di oggi, 16 giugno, l'uomo è stato portato in ospedale in eliambulanza ed è stato ricovero in gravi condizioni e in prognosi riservata. Sull'accaduto indagano i carabinieri, che hanno avviato anche gli accertamenti sulle condizioni di lavoro.

L'operaio, hanno ricostruito i militari sulla scorta di alcuni testimoni, si trovava su una impalcatura ad un'altezza di diversi metri, era impegnato in un intervento all'interno di un cantiere edile; ha perso conoscenza poco dopo l'impatto. I presenti hanno allertato immediatamente il 118 e i sanitari, una volta constatata la gravità delle sue condizioni e l'esigenza di arrivare quanto prima in ospedale, hanno richiesto il supporto della eliambulanza per il trasporto.

Parallelamente alle indagini sull'accaduto, sono in corso le verifiche sul cantiere e sulle condizioni di lavoro; gli accertamenti riguardano sia l'inquadramento dell'operaio sia l'utilizzo degli obbligatori dispositivi di protezione individuali.