Metro 1, il treno si ferma al Vomero, passeggeri costretti a proseguire a piedi tra galleria e stazione Forti disagi stamattina per il trasporto pubblico a Napoli: ferma linea 1 Anm dopo poco l’una del pomeriggio. Passeggeri costretti a scendere in galleria per un tratto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Redazione Napoli

Forti disagi nel primo pomeriggio di oggi, sabato 6 luglio, sulla metropolitana di Napoli linea 1, gestita dall'Anm: un treno è rimasto fermo al Vomero, tra le stazioni di piazza Quattro Giornate e piazza Vanvitelli. «Si è guastato il treno vecchio – scrive una utente su Facebook – e non riuscendo ad andare né avanti né indietro ci hanno fatto scendere e proseguire a piedi». In effetti si è trattato, apprende Fanpage.it di «guasto tecnico prolungato». Passati 25 minuti i treni della metro vanno necessariamente evacuati.

C'è un video che testimonia quanto accaduto e che sta viaggiando sui gruppi Facebook "specializzati" in disagi del trasporto pubblico a Napoli. Dalle 13.40 circa fino alle ore 15 i mezzi sono rimasti fermi su tutta la tratta, in piena ora di punta e al picco del caldo estivo: un grosso disagio soprattutto per i tanti pendolari che tornavano a casa.