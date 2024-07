Cadono calcinacci in Galleria Principe di Napoli: era già aperta al pubblico. Rotta anche la vetrata della volta Nonostante fosse già aperta al pubblico quando c’è stato il crollo, non si registrano feriti. A denunciare l’accaduto è stato il deputato Borrelli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

Poteva avere conseguenze molto gravi quanto accaduto questa mattina all'interno della Galleria Principe di Napoli, nel centro storico del capoluogo campano, dove si è verificato il crollo di numerosi calcinacci, che si sono abbattuti violentemente sul pavimento e hanno infranto anche parte della vetrata sulla volta della galleria. Il crollo è avvenuto intorno alle 9, quando la Galleria Principe di Napoli era già aperta al pubblico: per fortuna, non si registrano feriti, dal momento che i bar e i locali che sorgono all'interno erano ancora chiusi.

A denunciare quanto accaduto è stato il deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che sui social ha condiviso anche un video in cui si vedono numerosi calcinacci sul pavimento della galleria. "Intorno alle nove, quando era già aperta al pubblico, si è verificato un crollo di calcinacci che hanno colpito ed infranto le vetrate della volta. La zona centrale della galleria è stata colpita quindi da pietre e schegge di vetro" ha detto il deputato.

Borrelli prosegue: "Già da tempo la galleria è oggetto di lavori di manutenzione straordinaria. Ci sono le impalcature ma gli interventi ancora non sono partiti nonostante l’evidente urgenza. Se il crollo fosse avvenuto in un altro orario staremmo commentando un disastro.

Abbiamo fatto tanti solleciti su questa situazione eppure ci si è mossi con troppa calma. Non si può aspettare che ci sia un altro Salvatore Giordano, il 14enne che perse la vita nella Galleria Umberto I a seguito di un crollo".