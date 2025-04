video suggerito

Si schianta con l’auto contro i new jersey di cemento: incidente nella Galleria Quattro Giornate a Napoli Violento incidente stradale nella Galleria Quattro Giornate, tra piazza Sannazaro e Fuorigrotta. Simeone (Napoli Pedala): “Serve più sicurezza” Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si schianta con l'auto contro i new jersey di cemento gialli nella Galleria Quattro Giornate a Napoli, il tunnel che collega piazza Sannazaro a Fuorigrotta. Due automobilisti feriti. Traffico impazzito e lunghe code di auto, bus e camion, questa mattina, giovedì 24 aprile 2025, attorno alle ore 11,30. A peggiorare la situazione anche la chiusura non prevista della Funicolare Centrale, per manutenzione urgente, e i cantieri per il ripristino del tram in via Giordano Bruno e via Acton.

Simeone (Napoli Pedala): "Serve più sicurezza"

A segnalare l'incidente è Luca Simeone, Presidente Aps Napoli Pedala e Bicycle Mayor di Napoli:

Automobilista a forte velocità, bel oltre i limiti, distrugge barriera in cemento dei new Jersey della ciclabile in Galleria Quattro Giornate. Traffico paralizzato e ciclabile in precarie condizioni di sicurezza, lievemente feriti gli automobilisti.Resoconto di un ciclista urbano, che sarei io, che passava di lì nel suo percorso casa lavoro. Le ben 14 telecamere presenti in Galleria che vengono presentate dal Comune di Napoli come elemento di contrasto alla #violenzastradale come si vede non servono da deterrente alla violazione dei limiti di velocità, perché non sono abilitate per sanzionare gli eccessi di velocità e gli automobilisti lo sanno.Il sistema di tutor annunciato più volte dall’Assessore ai Trasporti già da anni, non esiste e non è nemmeno all’orizzonte la sua realizzazione.Il degrado nell Galleria non si commenta più, la struttura in tubi innocenti a protezione di un’infiltrazione, che doveva essere provvisoria, ha già festeggiato i tre anni.