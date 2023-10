Ponteggi e transenne per pericolo caduta calcinacci al Maschio Angioino e Galleria Principe di Napoli Transenne a via Pessina e via Acton per proteggere i pedoni da possibili cadute di calcinacci: nei prossimi giorni, un ponteggio per la facciata di Galleria Principe di Napoli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Operai al lavoro per montare le transenne sul marciapiede di via Acton

Ponteggi e transenne per "arginare" i rischi dovuti alla possibile caduta di calcinacci dal Maschio Angioino e dalla facciata della Galleria Principe di Napoli: due interventi resi necessari per scongiurare ogni tipo di problema dovuta alla caduta improvvisa di calcinacci, come già visto nei giorni scorsi.

Nel primo intervento, effettuato già nel corso della notte appena trascorsa, sono stati effettuati dai servizi comunali, assieme al supporto della Napoli Servizi, diverse verifiche e controlli sia sulla muratura sia sugli elementi decorativi della facciata della Galleria Principe di Napoli in Via Pessina, per poter mettere in sicurezza le aree in cui erano state riscontrate criticità e soprattutto per scongiurare possibili rischi di caduta calcinacci. Nei prossimi giorni verrà installato un ponteggio con protezione per proteggere sia i passanti in transito su via Pessina, sia per liberare il tratto stradale, attualmente occupato dalle transenne e che dunque risulta anche problematico per la circolazione delle automobili.

Lavori in corso da parte da Palazzo San Giacomo anche alla facciata della Galleria Principe di Napoli

L'altro intervento è invece avvenuto su Via Acton, ai piedi del Maschio Angioino: qui sono state installate nuove reti di protezione per ampliare l'area interdetta al passaggio, per un totale di circa 150 metri lineari. Anche qui intervento reso necessario da quanto avvenuto nei giorni scorsi, con la caduta di una grossa pietra che, fortunatamente, non ha colpito nessun passante.