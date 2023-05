Galleria Principe di Napoli, crolla il cornicione: paura in via Pessina Crollo di calcinacci in strada dalla Galleria Principe di Napoli. Transennato l’ingresso su via Pessina.

A cura di Pierluigi Frattasi

Crolla il cornicione della Galleria Principe di Napoli in via Pessina. Paura tra i passanti oggi pomeriggio. Per fortuna non ci sono stati feriti. Un crollo che non può non riportare alla memoria quello avvenuto il 5 luglio 2014, alla Galleria Umberto I, dove perse la vita il 14enne Salvatore Giordano. Il cedimento alla Galleria Principe di Napoli, che si trova di fronte al Museo Archeologico Nazionale, è avvenuto attorno alle ore 16,00 di oggi. A segnalarlo Carlo Restaino, consigliere della III Municipalità Stella-San Carlo all'Arena che ha postato le immagini sulla pagina Facebook Abitanti di Capodimonte e non: "Sfiorata la tragedia in via Pessina – scrive Restaino – Un cornicione di un balcone della Galleria Principe si è staccato, fortunatamente ci sono danni solo a cose e non a persone. Ma se fosse successo in un orario diverso le cose sarebbero state diverse ma meglio così. Bisogna mettere in sicurezza tutta la città se ne sta cadendo a pezzi".

Transennato l'ingresso su via Pessina

Non ci sono stati feriti, quindi, per fortuna, ma solo tanto spavento tra i passanti e i residenti della zona per la caduta di alcuni grossi calcinacci dal cornicione della Galleria Principe di Napoli. Per una fortunata coincidenza nel momento del crollo non c'era nessun passante sul marciapiedi sottostante che è stato invaso dai calcinacci. La zona è stata transennata grazie all'intervento dei vigili del fuoco. L'episodio ripropone il problema della manutenzione degli edifici storici di Napoli.

Sempre nella giornata di oggi si sono registrati due gravi dissesti. Una voragine a via Antonio De Curtis, nei pressi di via Foria, con un palazzo sgomberato. E un'altra voragine in via Giotto all'Arenella, strada che collega via Ruoppolo a piazza Medaglie d'Oro, con caos traffico.