Napoli, esplosione a via Foria vicino al ristorante "A figlia do marenaro": si scava sotto macerie Esplosione in via Foria a Napoli, una persona estratta viva. Si scava sotto le macerie.

A cura di Pierluigi Frattasi

Esplosione all'interno di un deposito in un appartamento in via Foria a Napoli, adiacente all'albergo, nei pressi del ristorante "A figlia do marenaro". Una persona che stava sotto le macerie è stata estratta viva ed ora è stata trasportata in ospedale. I vigili del fuoco stanno scavando alla ricerca di altre persone. Sul posto anche il 118, la Polizia Locale di Napoli e i carabinieri. Oltre ad una grande folla di persone. L'esplosione è avvenuta in via Peppino De Filippo, una traversa di via Foria, al centro storico di Napoli. L'esplosione sarebbe avvenuta in un appartamento sopra il ristorante. Ma anche il locale sarebbe stato danneggiato. Distrutte, secondo le prime informazioni, due vetrine.

Ancora da chiarire l'origine dello scoppio, che sembrerebbe essere stato legato ad una fuga di gas. La deflagrazione sarebbe avvenuta attorno alle ore 19,00. Secondo i militari dell'Arma che stanno indagando su quanto avvenuto, l'esplosione sarebbe presumibilmente stata generata da un deposito di bombole di gas. Interessati i primi due appartamenti dello stabile da cui è stata estratta viva una donna.

Operazioni di messa in sicurezza ed evacuazione dell’area in corso. Non si conosce se vi sono altre persone sotto le macerie.