"Ero con i miei nipotini e ho sentito un boato enorme con due scoppi" parla la "Figlia d'o marenaro" Assunta Pacifico, titolare del ristorante 'a Figlia d'o Marenaro a Fanpage.it: "Abbiamo sentito due scoppi. Il nostro locale nuovo danneggiato. Noi parte lesa"

A cura di Pierluigi Frattasi

Assunta Pacifico, la ristoratrice di ’a Figlia d’o marenaro

"Ero con i miei nipotini e ho sentito un boato enorme con due scoppi" parla a Fanpage.it Assunta Pacifico, meglio nota come la "Figlia d'o marenaro", la titolare dell'omonimo famoso ristorante di via Foria a Napoli, specializzato nei piatti di pesce. Oggi pomeriggio, attorno alle 18,30, in un immobile in via Peppino De Filippo, vicino all'Hotel Real Orto Botanico e alla Figlia d'o Marenaro, si è verificata un'esplosione. Il noto ristorante di pesce, famoso anche su TikTok, non c'entra con lo scoppio. Anzi, è stato danneggiato. Alcuni vetri di un nuovo locale che era stato ultimato a Pasqua sono andati in frantumi. Sul posto sono arrivati vigili del fuoco, forze dell'ordine e 118. Al momento il bilancio sarebbe di 4 feriti, ma i numeri non sono stati ancora confermati in via ufficiale dalle autorità e si cerca ancora tra le macerie.

A raccontare quei drammatici momenti dell'esplosione è la stessa Assunta Pacifico a Fanpage.it: "È successo che noi stavamo sotto al gazebo – dice la ristoratrice – Io ero con mia nipote che ha un mese e un altro nipote di due anni. All’improvviso abbiamo sentito un boato. Inizialmente pensavamo ad un attentato. Dopo due secondi è scoppiato un altro boato".

Sulle cause dello scoppio, però, è ancora presto per fare ragionamenti. I vigili del fuoco stanno ancora scavando. Al termine delle operazioni di messa in sicurezza si potranno approfondire le cause.

"Non si sa da dove è venuto questo scoppio – spiega Pacifico – stanno verificando, ci sono le autorità Alla Figlia del marinaro non è scoppiato nessun locale. Siamo stati solo danneggiati, mi hanno fatto un danno nel locale. Il ristorante nuovo nel vicolo a fianco. Abbiamo avuto danni anche al palazzo. Alla signora al primo piano si è sfondato il solaio. Non si sa se c’è qualche vittima oppure no.

Abbiamo sentito un boato esagerato e poi subito un altro boato".

Chiusa via Foria dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco hanno chiuso via Foria al momento. L'intervento dei pompieri è ancora in corso. Mentre il Prefetto Michele di Bari ha convocato il Centro Coordinamenti Soccorsi. Una persona, come detto, una donna, è stata soccorsa nelle prime fasi delle operazioni. I feriti sarebbero in totale 4. Ma si scava ancora.

Il ristorante ‘a Figlia d'o marenaro: "Noi danneggiati, lo scoppio non è stato qui"

In una nota, il ristorante ‘A Figlia d"o Marenaro ha preso le distanze dall'incendio adiacente al ristorante: danni ingenti alle nuove sale prossime all'inaugurazione. Il ristorante "A Figlia d"o Marenaro", storica insegna della gastronomia napoletana guidata da Assunta Pacifico, ha spiegato che lo scoppio si sarebbe verificato "tra le ore 19 e 19:15, in via Peppino De Filippo, in un locale adiacente alla struttura dove la Pacifico ha fondato il suo ristorante da oltre 30 anni". "A Figlia d"o Marenaro" specifica di "non avere alcun deposito nel locale in cui si è verificato l'incendio".

"L'incidente – aggiunge – ha purtroppo causato gravissimi danni alle strutture del ristorante di Assunta Pacifico. Le fiamme e il fumo hanno compromesso in maniera significativa diverse aree, in particolare le nuove sale che Assunta Pacifico aveva dedicato con grande passione e impegno alle sue figlie, e che erano ormai prossime all'inaugurazione (metà luglio). Queste aree, frutto di un attento lavoro di ristrutturazione e allestimento, rappresentavano un importante investimento e un nuovo capitolo per l'attività".

"Colpo durissimo al nostro ristorante"

"Siamo profondamente scossi e addolorati per quanto accaduto – ha dichiarato nella nota Assunta Pacifico – Abbiamo assistito impotenti ai danni che le fiamme hanno arrecato alla nostra casa, e in particolare alle sale che avevamo ultimato con tanto amore per le mie figlie e per i nostri clienti. È un colpo durissimo, specialmente perché estraneo alla nostra attività e ai nostri locali. E' un danno che compromette soprattutto la disponibilità di coperti in questa parte della stagione lavorativa".

Per ora, oltre tutta la parte dei nuovi locali, è stata resa inagibile anche la cucina dove si prepara la zuppa di cozze di Assunta, a causa di danni al solaio superiore che ha visto, di conseguenza, gravi danni anche al locale del figlio di Assunta, Giuseppe Scicchitano.

‘A Figlia d"o Marenaro" sta collaborando pienamente con le autorità competenti per le indagini in corso, al fine di chiarire le dinamiche dell'accaduto e valutare l'entità complessiva dei danni subiti. Nonostante la gravità della situazione, il ristorante è al lavoro per ripristinare la piena operatività, una parte resta utilizzabile e subito si sarà pronti per continuare a offrire ai propri clienti l'esperienza culinaria che da sempre lo contraddistingue.