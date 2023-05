Vomero, voragine in strada in via Giotto: caos traffico a piazza Medaglie d’Oro La denuncia della consigliera regionale Maria Muscarà: “Traffico bloccato e strada transennata. Napoli è città fragile”.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto pubblicata dalla consigliera regionale Maria Muscarà

Una voragine si è aperta questa mattina in via Giotto a Napoli, strada della V Municipalità Arenella-Vomero che collega via Ruoppolo a piazza Medaglie d'Oro. A causa del cedimento, il traffico nella zona, dove si trova anche l'ospedale pediatrico Santobono, ha registrato forti rallentamenti. A segnalare l'accaduto è la consigliera regionale Maria Muscarà: "Questa è la nostra città fragile. Follia è continuare a pensare di voler bucare la città per infilarci le macchine”.

La voragine in via Giotto all'Arenella

Muscarà segnala che la voragine in via Giotto ha provocato "traffico bloccato e strada transennata". "La situazione – spiega la consigliera regionale – è sempre più grave per le voragini che si creano in città e qui c’è ancora qualcuno che vuole scavare per creare gallerie sotterranee ed infilarci sotto le macchine, quando anche in zone collinari come queste, si aprono voragini importanti e pericolose. La nostra città è fragile e non possiamo continuare a bucare. Questo di via Giotto è solo l’ennesimo esempio".

Purtroppo a Napoli il fenomeno delle voragini in strada è abbastanza frequente, anche a causa della conformazione morfologica della città, con un sottosuolo che in molte zone è poroso e tufaceo, con la presenza di numerose cavità, ma anche per i fenomeni di dissesto idrogeologico, che contribuiscono ad erodere il terreno. A volte i cedimenti possono essere causati da infiltrazioni, dovuti a perdite delle condutture, come l'acquedotto o le fognature. Nel caso specifico, non è stato ancora accertato quale possa essere stato il motivo del cedimento del manto stradale in via Giotto.