video suggerito

Una rotonda di 25 metri in piazza degli Artisti: nuovo piano contro il caos traffico al Vomero Dopo i disagi e le proteste di cittadini e residenti, il Comune modifica il piano viabilità nella piazza del Vomero. Simeone: “Monitoreremo”. Culiers e Flores (Fi): “Non risolve i problemi, resta il traffico in via Recco” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una nuova rotonda sperimentale in piazza degli Artisti per regolare il traffico e ridurre i disagi degli automobilisti. Sarà posta all'ingresso della piazza – lato via Tino da Camaino – e avrà un diametro di 25 metri. Il Comune di Napoli, dopo 4 mesi di sperimentazione del nuovo piano traffico, con la pedonalizzazione parziale della piazza nella parte centrale, cambia il piano di viabilità per cercare di agevolare il traffico in una zona nevralgica del Vomero. Un provvedimento che arriva dopo numerose proteste di cittadini e consiglieri comunali. Nino Simeone, presidente della commissione Trasporti, assicura: "Monitoreremo eventuali criticità". Critici i consiglieri locali Antonio Culiers e Francesco Flores: "Non risolve i problemi, resterà il traffico in via Recco".

Il Comune: "La nuova viabilità ha creato disagi"

La pedonalizzazione di piazza degli Artisti, voluta dalla V Municipalità, è scattata in corrispondenza dell'installazione dei mercatini di Natale. La necessità di ampliare l’aiuola per la salvaguardia dell’albero di Phytolacca monumentale aveva poi comportato una modifica al tracciato stradale per la svolta in via Recco. Era stata interdetta la svolta in direzione via San Gennaro ad Antignano ed anche la linea bus 147 limita piazza Medaglie D’Oro per il cambio di direzione evitando di appesantire il traffico su via Recco. Il dispositivo è poi stato prorogato anche dopo le feste natalizie ed è tuttora in vigore.

Gli uffici tecnici comunali dell'amministrazione centrale del Servizio Strade, dopo numerose proteste dei cittadini, hanno effettuato un sopralluogo, rilevando che le novità introdotte hanno effettivamente creato qualche disagio alla cittadinanza:

Leggi anche Le strade chiuse a Napoli sabato 23 marzo per l'anniversario della Croce Rossa

“L'impossibilità di effettuare la manovra di inversione di marcia in piazza – si legge nella relazione tecnica – ha determinato la necessità di limitare il percorso della linea urbana di trasporto pubblico 147 a piazza Medaglie d'Oro e più in generale un appesantimento del traffico su via Recco, atteso che tale strada all'attualità costituisce l'unica uscita per i veicoli provenienti da via Tino da Camaino”.

La Municipalità, per ovviare all'inconveniente, ha fatto diverse proposte per minimizzare i disagi. Gli uffici tecnici hanno accolto la soluzione che prevede una nuova rotonda temporanea, che consentirà ai veicoli provenienti da via Tino da Camaino di effettuare la manovra di inversione di marcia e quindi il ripristino della linea bus 147, nonché un'alternativa valida all'uso obbligato di via Recco per uscire dalla piazza. Scartata l'idea di ripristinare la svolta su via San Gennaro ad Antignano per chi arriva da via Tino da Camaino, perché la strada è considerata troppo stretta. Sarà ora la Municipalità ad effettuare gli interventi necessari per l’attuazione del nuovo dispositivo di circolazione.

Simeone: "Verificheremo ogni criticità"

Per Nino Simeone, presidente della commissione Infrastrutture e Trasporti,

È un dispositivo di traffico temporaneo. Bisogna capire se questo progetto di viabilità alternativa riesce a garantire una viabilità ordinata e soprattutto risolutiva. Verificheremo ogni criticità e non lasceremo spazi a discussioni sterili e soprattutto a stupidi capricci di qualcuno. Amministrare la cosa pubblica non significa esserne il "padrone" ma avere la capacità di trovare soluzioni condivise, nell'interesse della comunità che si amministra, con grande senso di responsabilità.

Culiers e Flores (Fi): "Non risolve i problemi"

Mentre per Antonio Culiers e Francesco Flores, consiglieri della V Municipalità di FI:

Questo dispositivo non risolve il problema per via Recco, che è la parte più danneggiata, perché le auto che devono andare in quella direzione passeranno comunque per via Recco. L'unica soluzione possibile è la riapertura della piazza. Si tratta dell'ennesimo progetto dei tecnici, che hanno ascoltato il parere del presidente, ma non quello del consiglio municipale, dei cittadini e dei commercianti. Si opera autonomamente, senza il consenso di maggioranza e opposizione. I cittadini non sono stati ascoltati. Noi chiediamo una riunione sul tema del consiglio municipale, in modo da discutere della questione.

La nuova rotonda in piazza degli Artisti al Vomero