Vomero: gli sfollati di via Morghen possono tornare a casa, 46 giorni dopo la voragine Domani, 6 aprile, verrà ripristinata l’acqua in via Morghen, al Vomero; i circa 70 sfollati per la voragine potranno rientrare in casa. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Nelle prossime ore potranno rientrare nelle proprie abitazioni i residenti dell'edificio al civico 63 di via Morghen, al Vomero, costretti a lasciare le loro abitazioni lo scorso 21 febbraio, quando una voragine si aprì all'incrocio con via Bonito inghiottendo due automobili. A causarla era stata la rottura di una condotta ad alta pressione posta al di sotto della strada. Da allora sono passati 46 giorni.

Le verifiche che sono state effettuate sullo stabile hanno escluso la presenza di danni strutturali, da qui la decisione di Abc, la società che gestisce l'acqua, di produrre e consegnare al Comune di Napoli il certificato di eliminato pericolo, documentazione che ha di fatto dato il via libera per il rientro. Ultimi dettagli, quelli relativi alle utenze: la fornitura idrica verrà ripristinata dalle 11 di domani, 6 aprile, e verosimilmente anche quelle di luce e gas dovrebbero essere riattivate nella stessa giornata, permettendo così ai circa 70 residenti di tornare negli appartamenti.

Per gli interventi ai sottoservizi era stato necessario interdire via Morghen, con pesanti ripercussioni sul traffico di tutto il quartiere: la chiusura si era sommata agli altri disagi in via Cimarosa, via Kagoshima e via Solimena. La voragine era stata chiusa dopo 24 giorni e, il 18 marzo, erano stati avviati i cantieri delle nuove fognature. La strada è stata riaperta al traffico veicolare sabato 30 marzo; nelle ore successive è stato necessario un primo "rattoppo" per un avvallamento registrato in corrispondenza della curva dove si era verificato lo sprofondamento; va specificato, però, che i lavori non erano stati ultimati: era stato steso un primo strato di asfalto per permettere la circolazione, ma la pavimentazione dovrà essere ripristinata con cubetti di porfido.