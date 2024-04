Vomero, già avvallata la strada in via Morghen, appena rifatta, dove ci fu la voragine La strada è stata provvisoriamente rifatta con l’asfalto al posto dei sanpietrini e riaperta sabato 30 marzo, prima di Pasqua. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Un avvallamento in strada si è registrato in via Morghen nelle scorse ore. La strada appena rifatta, dopo la voragine del 21 febbraio scorso, e riaperta al traffico sabato 30 marzo, il giorno prima di Pasqua, è già segnata da un primo rattoppo. In corrispondenza della curva dove si è registrato lo sprofondamento, infatti, la strada presenta una nuova depressione. Prontamente riasfaltata dagli operai che sono rispuntati dopo l'inaugurazione. I lavoro su via Morghen, ad ogni modo, non sono finiti.

Nei prossimi 30 giorni, infatti, si procederà alla ricostruzione e alla ripavimentazione del marciapiede stradale antistante il civico 63 di via Morghen, dove c'è stata la voragine, e alla rifunzionalizzazione delle reti idriche nella adiacente via Giuseppe Bonito. Al termine di queste lavorazioni, poi, si passerà al ripristino della pavimentazione in cubetti di porfido e al rifacimento della segnaletica orizzontale. Al momento, infatti, è stato steso un tappetino di asfalto provvisorio.

A segnalare il nuovo avvallamento in via Morghen ci ha pensato il parlamentare Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi-Sinistra, che in un post su Facebook, firmato anche da Luca Bonetti, consigliere della municipalità V per Europa Verde, Nelide Milano, co-portavoce cittadino del Sole che Ride, e Ruben D’Agostino, attivista del territorio, ha scritto:

A poche ore dalla riapertura di via Morghen si sono formati nuovi avvallamenti della strada. Le anomalie sono state segnalate da Europa Verde durante la manifestazione, di domenica 31 marzo, a sostegno dei commercianti della zona e dei cittadini che ancora sono fuori casa. Gli avvallamenti sono stati rattoppati con altre colate di asfalto.“Non è possibile che a poche ore dalla riapertura della strada si formino nuovi avvallamenti rattoppati in maniera maldestra. Il Comune aveva promesso di aprire la strada prima di Pasqua e così è stato, ma il rispetto del cronoprogramma non deve trascurare la sicurezza dei cittadini.

Quindi, conclude:

Forse sarebbe stato opportuno rimandare la riapertura di qualche giorno, per consentire alla strada di assestarsi prima di essere sollecitata dal passaggio di centinaia, migliaia, di auto e mezzi pesanti ogni giorno. È necessario agire con prudenza data anche la portata dell’opera. Questi nuovi avvallamenti non lasciano ben sperare e già si è dovuto agire più volte con dei rattoppi. Chiediamo che a via Morghen vengano effettuati nuovi sopralluoghi da parte dei tecnici per constatare lo stato della strada, l’assestamento dell’asfalto e scongiurare nuovi crolli. Ai commercianti, che vedono le loro attività chiuse da tempo, e ai cittadini, costretti a lasciare le proprie case da oltre un mese, vanno date certezze a va garantita sicurezza”.

Via Morghen con i sanpietrini