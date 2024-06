video suggerito

Denunciato il fratello del boss ad Arzano: buttava rifiuti per strada con l’auto senza assicurazione Il fratello del reggente del clan Monfregolo preso mentre buttava spazzatura in strada; era stato sgomberato pochi giorni fa dal Rione 167 di Arzano (Napoli). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

I caschi bianchi del Comune di Arzano lo hanno beccato mentre, a bordo di un'automobile senza assicurazione, andava a buttare per strada dei sacchi della spazzatura: la denuncia è scattata per uno dei fratelli di Giuseppe Monfregolo, ritenuto dagli inquirenti reggente dell'omonimo clan attivo nel comune del Napoletano e contrapposto a quello dei Cristiano. L'uomo era stato sgomberato pochi giorni fa da un alloggio popolare della 167 che aveva occupato abusivamente.

La pattuglia della Polizia Locale era intervenuta per la segnalazione di una Fiat Palio rossa che trasportava dei sacchi di rifiuti; gli agenti si erano messi sulle tracce del veicolo e l'hanno intercettato in via Meucci, dove hanno visto il conducente che scendeva dall'abitacolo e lasciava per strada la spazzatura, proveniente da un'attività; è stato identificato e denunciato per abbandono di rifiuti e gli è stata restituita la spazzatura: dovrà occuparsi del regolare smaltimento. Nel corso del controllo gli agenti hanno appurato che la Palio era sprovvista di assicurazione e per questo motivo è stata sequestrata.

Già in passato l'uomo era stato denunciato alla Procura di Napoli Nord dalla Locale, guidata dal comandante Biagio Chiariello: insieme al suo nucleo familiare, tra cui il fratello considerato a capo del clan, occupava abusivamente degli alloggi popolari del rione 167 di Arzano; lo sgombero c'è stato proprio pochi giorni fa.