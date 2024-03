Vomero, chiusa la voragine di via Morghen dopo 24 giorni: da lunedì si montano le nuove fogne Completato il lavoro di riempimento della voragine apertasi al Vomero il 21 febbraio scorso. Da lunedì 18 marzo partiranno i nuovi cantieri delle fognature. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Chiusa la voragine di via Morghen al Vomero dopo 24 giorni. Questa mattina sono stati completati i lavori di riempimento della buca apertasi in strada il 21 febbraio scorso. Lunedì partiranno i cantieri per installare le nuove condotte fognarie che dovranno servire la zona. Il Comune di Napoli ha assicurato che entro Pasqua la strada sarà completamente riaperta. Intanto proseguono i disagi per gli abitanti del Vomero. Oltre a via Morghen resta parzialmente chiusa anche via Solimena, nonostante da quasi una settimana i residenti del palazzo sgomberato a febbraio abbiano ricevuto il certificato provvisorio di eliminato pericolo, come anticipato da Fanpage.it.

L'assessore Cosenza: "Via Morghen riapre a Pasqua"

Sulla voragine di via Morghen oggi è intervenuto l'assessore alle Opere Pubbliche, Edoardo Cosenza, che in un post su Facebook ha scritto:

Dissesto di Via Morghen.Posa del nuovo tratto di acquedotto: completamente ripristinato. Voragine chiusa. Arrivate le modernissime nuove condotte fognarie, che da lunedì si montano.Verso una Pasqua con la strada completamente riaperta.

In via Morghen, infatti, negli scorsi giorni è stato inserito nel tratto interessato dal dissesto della fogna storica un collettore fognario provvisorio. La voragine è stata in gran parte riempita da miscela geomix, mettendo in sicurezza i sottoservizi ed evitando possibili tracimazioni verso l'edificio. La fornitura di acqua è stata completamente riattivata già da una settimana. Per ulteriore sicurezza sono state installate anche delle pompe, sia di ABC che della Protezione Civile, pronte ad essere attivate in caso di necessità.

