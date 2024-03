Voragine in via Morghen al Vomero, l’Abc: “I lavori saranno finiti entro Pasqua” Sergio De Marco, direttore di Abc, ha dichiarato che i lavori per ripristinare la voragine che si è aperta lo scorso 21 febbraio in via Morghen saranno ultimati entro Pasqua. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Continuano i lavori in via Morghen, una delle arterie principali del Vomero, quartiere collinare di Napoli, dove lo scorso 21 febbraio si è improvvisamente aperta una voragine, inghiottendo anche un'automobile con a bordo due persone, che fortunatamente non hanno riportato ferite gravi. A proposito degli interventi in corso, Sergio De Marco, direttore di Abc – società che gestisce il servizio idrico a Napoli, all'Adnkronos ha dichiarato: "I lavori alla voragine di via Morghen saranno portati a termine entro Pasqua".

"La voragine è ormai riempita – ha spiegato De Marco -, tra oggi e domani non ci sarà più perché completeremo il riempimento della cavità. A breve sarà inserito il tubo nuovo dell'acquedotto, che era crollato con la voragine, poi ci sarà spazio per il lavoro su cavi dell'Enel, poi sarà rifatta la pavimentazione entro la fine di questa settimana, mantenendo in funzione la fogna provvisoria e, una volta completato il riempimento con la pavimentazione, prepariamo l'inserimento di una fogna nuova da 1,20 metri di diametro a 20 metri dalla voragine, fino all'attivazione di quella nuova, poi si chiude tutto" ha detto ancora De Marco.

Il presidente di Abc, poi, ha espresso il suo augurio affinché i residenti dell'edificio in via Morghen sgomberato in seguito alla voragine del 21 febbraio possano rientrare presto nelle loro abitazioni: "Il fabbricato è intatto, resteranno sfollati solo gli abitanti degli appartamenti nel seminterrato" ha detto.