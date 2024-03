Maltempo a Napoli, fiume di fango al Vomero invade la strada dove c’è la voragine di via Morghen Fiume di fango invade via Torrione San Martino, via Bonito e via Solimena al Vomero questa mattina. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Paura al Vomero per un fiume di fango che ha invaso la strada questa mattina nella zona di via Torrione San Martino, poco distante dalla voragine di via Morghen, del 21 febbraio scorso, dove sono in corso i lavori di riparazione. Il fiume di acqua e fango ha invaso anche via Solimena lato via Morghen. Sul posto stanno arrivando i tecnici della Protezione Civile e dell'Abc, l'acquedotto pubblico. Tra le ipotesi c'è quella che possa aver ceduto, a causa del maltempo e delle abbondanti piogge, un altro pezzo di struttura fognaria. L'acqua, intanto, ha invaso anche un palazzo di via Solimena.

I lavori di ripristino iniziati lunedì 6 marzo

Sulla vicenda della voragine di via Morghen è aperta un'inchiesta della Procura della Repubblica di Napoli. I lavori per il ripristino di via Morghen sono iniziati lunedì 6 marzo 2024 e stanno procedendo speditamente. Ieri, in un'intervista a Fanpage.it, l'ingegnere Andrea Esposito, ex direttore delle Infrastrutture del Comune di Napoli, che si è occupato per oltre 20anni di voragini e crolli, aveva detto: “Andrebbe creata una rete specifica e separata per raccogliere l’acqua piovana, quando piove va tutto nelle fogne che si allagano, provocando dissesti”.

Solo ieri, il Comune di Napoli aveva annunciato la riapertura in sicurezza per l'edificio di via Solimena 113, con il rilascio del Cep, il certificato di eliminato pericolo.

In un post su Facebook, l'assessore alle Opere Pubbliche, Edoardo Cosenza, ha scritto:

RIAPERTURA IN SICUREZZA Il CEP, Certificato di Eliminato Pericolo, per l'edificio di Via Solimena 113 è stato emesso, dopo opportuni interventi e valutazioni.E ringrazio per la professionalità i tecnici ingg. Gabriele D'Amato e Rosario Liardo. Il CEP è stato valutato dal Servizio Sicurezza Abitativa del Comune e viene mandato alla Municipalità che potrà precedere. Adesso aspettiamo analogo provvedimento per l'edificio in Via Morghen 63, che può riaprirsi indipendentemente dalla chiusura della voragine.