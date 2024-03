Voragine di via Morghen, la relazione dell’Abc punta l’indice sugli scarichi fognari lesionati del palazzo di via Bonito I tecnici di ABC hanno trovato gli scarichi fecali lesionati. A questo sarebbero dovute le infiltrazioni tra via Bonito e via Solimena, a pochi metri dalla voragine di via Morghen. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Antonio Musella

La voragine di via Morghen, apertasi lo scorso 21 febbraio, sta paralizzando gran parte del Vomero. Strade chiuse, interi palazzi sfollati, circolazione in tilt per la zona collinare della città. Mentre domenica hanno manifestato gli sfollati che chiedono aiuto all'amministrazione comunale per il periodo in cui dovranno vivere fuori casa, ci sono novità sulle perizie che si stanno effettuando in questi giorni.

Dalle prime immagini, il crollo di via Morghen sembrava causato dalla rottura della rete fognaria. Mentre la voragine inghiottiva due auto, di cui una in transito con due passeggeri a bordo, un fiume di fango sfondava le pareti di un bed and breakfast nell'adiacente via Solimena.

Ma un documento dell'ABC, l'azienda idrica del Comune di Napoli – che Fanpage.it ha visionato – potrebbe introdurre nuovi elementi che potrebbero essere preziosi per l'inchiesta della Procura di Napoli che è attualmente in corso. Si tratta di una relazione firmata dagli ingegneri Iandolo e Albano, rispettivamente del Servizio Reti idriche integrate e della Rete Fognaria.

La missiva, diretta al Comune di Napoli, arriva in risposta ad una segnalazione avvenuta il 22 febbraio scorso, il giorno dopo l'apertura della voragine di via Morghen, si tratta di una richiesta di intervento per infiltrazioni nel muro di contenimento tra via Bonito, intersecata a via Morghen, e la sottostante via Solimena, coinvolta anch'essa nei danni del crollo. Gli ingegneri rilevano di aver effettuato i controlli sulla rete idrica all'indirizzo in questione senza aver riscontrato nessun tipo di anomalia o di danno alle tubazioni.

Allo stesso tempo però, gli ingegneri di ABC, hanno riscontrato uno sversamento anomalo. Come si legge nella relazione, che Fanpage.it ha potuto visionare:

Confermando l'assenza di relazione tra il gocciolamento segnalato e le reti di Abc, si fa presente che è stata accertata la presenza di scarichi privati in sede pubblica al servizio del condominio di via Bonito 5, le cui immissioni private fecali in sede pubblica risultano lesionate generando il versamento delle acque di scarico del condominio sul solido stradale.

Secondo i tecnici di ABC – queste conclusioni potranno evidentemente essere confermate o meno da un perito di parte – le infiltrazioni nella parete di tufo che delimita via Bonito con via Solimena, sarebbero dovute proprio a questo. Oltre agli scarichi fecali che finiscono in strada, viene registrato anche che "le immissioni di acque pluviali sono prive del pozzetto di ispezione e risultano lesionate e occluse". Le lesioni ai tubi di scarico delle colonne fecali e quelle ai tubi per le acque piovane, generano quindi le infiltrazioni che delimitano le due vie, il tutto a poche decine di metri dalla voragine di via Morghen. L'ABC ha chiesto il ripristino "ad horas" del corretto funzionamento degli scarichi fognari agli inquilini di via Bonito 5, predisponendo controlli successivi per accertare che tutto sia stato ripristinato secondo le regole della normativa vigente.