Voragine al Vomero inghiotte auto con 2 persone dentro in via Morghen. Palazzo evacuato Enorme voragine in via Morghen. A bordo dell’auto c’erano due persone-. Sgomberato un palazzo. In corso le verifiche di pompieri e protezione civile. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una voragine enorme si è aperta stanotte al Vomero ed ha inghiottito due automobili, una di queste mentre transitava. I due occupanti, secondo le prime ricostruzioni, non avrebbero riportato ferite. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con i vigili del fuoco, il personale della protezione civile, Abc e la polizia locale dell'Unità Operativa Vomero, che hanno evacuato il palazzo di via Morghen 63, all'angolo con via Bonito. Sgomberati provvisoriamente anche anziani e bambini. L'operazione è finalizzata alla messa in sicurezza della zona e alle verifiche tecniche del caso. La strada è stata chiusa temporaneamente. Sospesa l'erogazione idrica nella zona ed anche alla scuola Viale delle Acacie.

Il presidente della commissione Mobilità, Nino Simeone, è intervenuto sulla vicenda: "Stiamo monitorando attentamente quanto accaduto e siamo in contatto anche con alcune famiglie sgomberate. Mi recherò personalmente sul posto per seguire le operazioni di messa in sicurezza. Nessuno sarà abbandonato. Vigileremo su tutta la procedura". Sul luogo sono arrivati anche i tecnici dell'Abc e sono in corso verifiche per capire se il cedimento possa essere stato legato ad una infiltrazione d'acqua legata alle condotto idriche sottostanti la strada.

Pochi giorni fa, un palazzo in via Solimena era stato sgomberato a seguito di un cedimento, legato ad una cavità sotterranea. Sgomberati 12 appartamenti e 3 esercizi commerciali tra via Merliani e via Solimena al Vomero a rischio crollo. Via Solimena è stata chiusa al traffico, a causa di segni di cedimento riscontrati su due edifici, ai civici 113 e 127 di via Solimena, probabilmente legati a delle infiltrazioni d'acqua.