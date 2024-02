Vomero, palazzo a rischio crollo a via Merliani: sgomberate 12 famiglie, chiusa via Solimene Cedimenti rilevati su un edificio all’incrocio con via Merliani. Sul posto protezione civile e polizia locale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Chiusa via Solimene al Vomero, da via Doria a via Merliani, a quanto apprende Fanpage.it, a causa di un palazzo che ha manifestato segni di cedimento probabilmente legati a delle infiltrazioni d'acqua. Si tratta dell'ultimo edificio sulla destra, ad angolo con via Merliani. Sul posto protezione civile, vigili del fuoco e polizia locale. Sgomberate 12 famiglie. L'edificio interessato si trova al civico 113 di via Solimene, in particolare i dissesti riguarderebbero gli ultimi due piani.

Sul posto sono arrivate tre squadre dei vigili del fuoco, cha hanno provveduto a sgomberare l'edificio. Sul posto anche i tecnici della Protezione Civile che stanno valutando la situazione. Negli scorsi giorni sembra che nell'edificio ci sia stato un allagamento degli scantinati e si sarebbero verificati dei dissesti, con un leggero cedimento. Tra le zone coinvolte quella della Scala A, che è in tufo, ed avrebbe registrato delle problematiche.