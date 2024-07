video suggerito

Napoli, pericolo crollo da balconi e cornicioni di un palazzo: chiuso il locale “In Arte Vesuvio” sul Lungomare Il locale e spazio culturale è stato temporaneamente chiuso, visto che l’area in cui sorge, all’angolo tra Largo Nazario Sauro e via Raffaele De Cesare, sul Lungomare di Napoli, è stata transennata per il rischio crollo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Rischio crollo dai sottobalconi e dai cornicioni di un palazzo al civico 40 di via Generale Giordano Orsini, nella zona di Santa Lucia, sul Lungomare di Napoli. E allora, il locale che sorge al piano terra del palazzo, "In Arte Vesuvio", bar e ristorante, ma anche spazio culturale, è stato chiuso temporaneamente. Sul posto sono infatti intervenuti i vigili del fuoco, la Polizia Municipale, la Napoli Servizi e il personale dell'Ufficio Tecnico del Comune: l'area, tra Largo Nazario Sauro e via Raffaele De Cesare, è stata transennata e l'accesso al locale è stato temporaneamente vietato; altresì, è stato disposto il divieto di affaccio ai balconi per i condomini, fino a quando non saranno ripristinate le condizioni di sicurezza.

"La situazione critica e di degrado di Largo Nazario Sauro e di conseguenza delle attività commerciali insistenti, era già nota da ben un anno a seguito dell’installazione dell’ingombrante cantiere fisso posto in via De Cesare, per i lavori di riqualificazione urbana previsti dal Comune di Napoli, aggravata ulteriormente da un paio di mesi con il montaggio di nuovi ponteggi, sosta selvaggia di autoveicoli e la presenza di parcheggiatori non autorizzati" si legge in un comunicato dell'attività commerciale.

La proprietà del locale si è detta preoccupata per il futuro dei dipendenti e dell'attività stessa. "Confidiamo in un rapido ripristino delle condizioni di sicurezza, da parte del Condominio ed un pronto intervento del Comune di Napoli per la riqualificazione dell’intera area" si legge ancora nella nota.