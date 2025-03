video suggerito

In un locale del Lungomare oltre 300 persone, ma la capienza è 130: arrivano i carabinieri Un locale del Lungomare di Napoli con capienza massima di 130 persone aveva all’interno 332 clienti: arrivano i carabinieri e li fanno uscire. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

32 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un locale stracolmo di persone per il sabato sera, al punto da avere al suo interno quasi tre volte la sua capienza massima: alla fine sono arrivati i carabinieri, che hanno fatto defluire la folla, visto che la situazione era particolarmente rischiosa per l'incolumità delle persone all'interno: la capienza infatti era di 130 persone ma al suo interno c'erano 332 persone. Nessun problema per l'ordine pubblico durate il deflusso gestito dai militari dell'Arma, con le persone che sono uscite in tranquillità sotto l'occhio vigile delle forze dell'ordine. Denunciato l'amministratore ed il gestore del locale, che si trova sul Lungomare di Napoli, e che dovrà rispondere anche di difformità dell'impatto acustico.

Non è stato però l'unico intervento delle forze dell'ordine, che hanno anche identificato 231 giovani e controllato 81 veicoli nella notte di sabato, sequestrando anche 10 scooter e multando 41 persone. Anche sei parcheggiatori abusivi sono stati denunciati e sottoposti a Dacur. Al Vomero, inoltre, segnalati cinque giovanni in possesso di modiche quantità di droga, mentre sono stati denunciati due quarantenni: uno era in gira con attrezzi utili per lo scasso, l'altro invece si è rifiutato di sottoporsi all'alcol test. Infine, in un ristorante di via Crispi, è stata riscontrata la manomissione del contatore di energia elettriva, che non consentiva la corretta misurazione della fatturazione rispetto ai consumi: denunciato anche in questo caso un socio del ristorante, dopo che i tecnici dell'Enel sono intervenuti, assieme ai militari dell'Arma, sul posto per accertarsi della vicenda.