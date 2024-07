Via Salvator Rosa, crolla solaio al terzo piano del palazzo, sequestro della Polizia Locale

video suggerito

Crolla solaio al terzo piano, paura in via Salvator Rosa, al civico 160: poche ore fa la segnalazione del cedimento, l'arrivo Polizia Locale di Napoli, in particolare degli agenti dell'unità Tutela Edilizia interessata per le verifiche insieme a Vigili del fuoco e Protezione civile.

In una nota del Comune si spiega cosa è accaduto e perché c'è stato il cedimento: diversi cespiti erano oggetto di lavori edili, compreso quello oggetto del crollo. Il personale intervenuto ha potuto stabilire che i lavori in corso erano riconducibili ad ordinaria e straordinaria manutenzione, motivo per il quale è scattato il sequestro dei luoghi al fine consentire indagini alla Procura della Repubblica aprendo un fascicolo a carico della proprietà. Sono in corso accertamenti per capire se l'evento colposo sia collegato alle ulteriori attività edili in corso in altri appartamenti i cui esiti saranno integrati agli atti già inviati all'Autorità giudiziaria.