Parla Giulio Delle Donne, inghiottito dalla voragine al Vomero: "Un attimo in più sarebbe stato fatale" Uno dei due occupanti dell'auto inghiottita questa notte dalla voragine in via Morghen a Fanpage.it: "Siamo stati fortunati, poteva andare molto peggio".

A cura di Valerio Papadia

È ancora scosso, negli occhi il terrore di chi, come si dice in questi casi, "ha visto la morte in faccia", ma consapevole di essere fortunato a poter raccontare quanto gli è accaduto. Giulio Delle Donne, consigliere della V Municipalità di Napoli, era nell'auto che, alle prime luci di questa mattina, è stata inghiottita da una voragine che si è aperta in via Morghen, al Vomero, quartiere collinare della città. A Fanpage.it, il giovane racconta quei terribili attimi: "Stavamo arrivando da via Bonito, nello svoltare verso via Morghen ha ceduto la terra sotto di noi. Ci siamo ritrovati improvvisamente sprofondati sotto terra".

"Abbiamo avuto fortuna – racconta ancora Delle Donne – perché proprio in quel momento nella zona c'era una pattuglia dell'Esercito Italiano. I militari ci hanno tirato fuori dal burrone a braccia" racconta ancora. Insieme a lui, nell'auto, c'era infatti anche un altro ragazzo: nessuno dei due ha riportato gravi conseguenze. Da un video girato subito dopo l'accadimento si vede un militare dell'Esercito che aiuta i due ragazzi, una volta usciti dall'abitacolo della vettura, a risalire in strada e abbandonare la zona sprofondata.

Delle Donne coglie l'occasione, però, per lanciare anche un appello affinché si lavori per assicurare la corretta manutenzione del sistema idrico che si dipana al di sotto delle strade di Napoli; a causare il crollo, infatti, sarebbe stata la rottura di una conduttura idrica, che ha riversato in strada un mare d'acqua. "Mi preme sottolineare una cosa: questa sia l'occasione per avviare uno screening dei sottoservizi idrici in città".

Alla domanda se si senta o meno un "miracolato", Giulio Delle Donne poi risponde: "Ci sentiamo sicuramente molto fortunati. Insieme alla strada sono crollati un albero e un lampione, fortunatamente qualche secondo dopo che eravamo usciti dall'abitacolo. Qualche attimo in più e sarebbe stato potenzialmente fatale".