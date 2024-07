Accoltella una donna all’interno del San Leonardo di Castellammare di Stabia: arrestato

video suggerito

L'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia

Ha aggredito una donna nel pronto soccorso dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, nel Napoletano, ma è stato fermato da un poliziotto che lo ha arrestato. L'uomo aveva con sé anche un coltello, prontamente sequestrato dall'agente intervenuto. La donna sta bene, a parte il comprensibile spavento.

Tutto è accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 2 luglio, quando un poliziotto del Commissariato di Castellammare di Stabia, in servizio presso il posto di polizia dell’Ospedale San Leonardo, ha sentito delle urla provenire dal pronto soccorso ed è subito accorso in sala. Qui ha trovato una donna ferita da una coltellata da un uomo, con il quale aveva avuto una lite per futili motivi. L'uomo, tra l'altro, non si è placato neanche alla vista del poliziotto, che lo ha bloccato non senza difficoltà, sequestrandogli anche un coltellino a scatto, con una lama lunga cinque centimetri. Dai controlli è poi emerso che si trattava di un 57enne che vive a Castellammare di Stabia: al termine delle formalità di rito, l'uomo è stato arrestato e dovrà rispondere ora di lesioni personali aggravate e resistenza a Pubblico Ufficiale davanti all'Autorità Giudiziaria. La donna ferita è stata curata dai medici del pronto soccorso stabiese, ma le sue condizioni non sembrerebbero destare particolari preoccupazioni.