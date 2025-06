video suggerito

Ginecologa aggredita al San Leonardo di Castellammare, l’Ordine dei Medici: “Atto vile” Una ginecologa aggredita all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli. L’Ordine dei Medici: “Atto di violenza vile” Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Giuseppe Cozzolino

21 CONDIVISIONI condividi chiudi

L'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia

Una ginecologa è stata aggredita all'interno dell'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli: lo ha riferito l'ordine dei medici di Napoli, che spiega come la donna sarebbe stata aggredita dal padre di una paziente che, rimasto fuori dall'orario di visito, ha anche sfondato una porta d'accesso, oltre a trattenere contro la propria volontà anche una dottoressa. Un episodio definito "vile" dallo stesso Ordine dei Medici – Chirurghi e Odontoiatri di Napoli.

"Ci troviamo di fronte a un episodio intollerabile, un atto di violenza vile, perpetrato contro un medico che stava svolgendo il proprio lavoro con dedizione e professionalità". Così il presidente dell’Ordine dei Medici Bruno Zuccarelli, che ha aggiunto in una nota: "Gli ultimi provvedimenti legislativi offrono strumenti in più alle forze di polizia per proteggere il personale sanitario, e che è ora fondamentale promuovere una linea di tolleranza zero verso chi si rende protagonista di aggressioni o intimidazioni nelle strutture sanitarie. Chiediamo a tutti – istituzioni regionali e nazionali, cittadini e pazienti – di collaborare affinché gli ospedali restino luoghi dedicati alla cura, liberi dalla violenza. La sicurezza e la dignità di chi cura non sono negoziabili".