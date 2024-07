video suggerito

Accordo tra Webuild e Regione Campania: l’azienda assumerà 1.500 persone in tre anni Il colosso delle costruzioni Webuild e la Regione Campania hanno siglato un accordo nell’ambito del progetto “Costruire Lavoro Italia” dell’azienda, che intende assumere 1.500 persone nei prossimi tre anni in Campania. Creati anche due centri di formazione sul territorio. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Assumere 1.500 persone in Campania nei prossimi tre anni, entro il 2026. Questo l'obiettivo di Webuild, colosso italiano delle costruzioni, che ha siglato un accordo con la Regione Campania nell'ambito del progetto "Cantiere Lavoro Italia", con il quale l'azienda ha 2.800 persone in Italia, delle quali 570 nei cantieri campani. L'accordo tra Webuild e la Regione Campania – siglato dall'amministratore delegato dell'azienda Pietro Salini e il governatore campano Vincenzo De Luca – comprende anche l'attivazione di un Centro per la formazione di base, che avrà sede a Caserta, nonché di un Centro di addestramento avanzato per la formazione specialistica che invece sorgerà ad Apice, nella provincia di Benevento.

Proprio in questo ultimo centro, l'azienda formerà circa 300 persone all'anno, al fine di soddisfare la domanda dei tanti cantieri Webuild presenti in Campania, che sono attualmente nove. Tra questi, quelli più importanti sono quelli che riguardano il potenziamento della mobilità urbana di Napoli, la realizzazione dell'alta velocità tra Salerno e Reggio Calabria sulla tratta ferroviaria Battipaglia-Romagnano e soprattutto la costruzione dell'alta velocità tra Napoli e Bari, strategica per la mobilità ferroviaria in tutto il Sud Italia, che a regime consentirà di ridurre le distanze tra Campania, Puglia, Lazio e il resto del centro-nord Italia e di collegare il Paese sul versante Est/Ovest.