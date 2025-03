Fulvio Martusciello (Forza Italia): “Non mi candido a presidente della Regione Campania”

video suggerito

A cura di Giuseppe Cozzolino

Fulvio Martusciello

Fulvio Martusciello non si candiderà alle elezioni regionali in Campania: lo ha annunciato lo stesso europarlamentare e coordinatore regionale di Forza Italia nella regione campana, intervenendo al congresso cittadino che si è tenuto a Battipaglia. "La mia proprietà è offrire a Forza Italia un percorso sereno verso le elezioni regionali". Negli scorsi giorni era arrivata la notizia dell'arresto di Lucia Simeone, collaboratrice di Martusciello, nell'ambito di una inchiesta delle autorità del Belgio su presunte tangenti.

"Ho costruito un partito al di sopra di ogni sospetto"

Il politico forzista, già consigliere regionale della Campania dal 1995 al 2014 nonché assessore alle attività produttive nella giunta di Stefano Caldoro dal 2013 al 2014, non è coinvolto nell'inchiesta della magistratura belga. "Ho costruito in questi anni un partito al di sopra di ogni sospetto ed in una fase in cui è giusto che ogni contesto venga chiarito senza interferenze, ritengo doveroso contribuire a preservare il partito da ogni possibile elemento di attacco o strumentalizzazione", ha aggiunto ancora Martusciello, "chiarendo che non rientro tra i possibili candidati alla presidenza della Regione Campania".

Lucia Simeone da ieri ai domiciliari

Prosegue intanto l'inchiesta che vede coinvolta Lucia Simeone. La donna, assistita dall'avvocato Antimo Giaccio, è stata ascoltata nella giornata di ieri dal giudice Corinna Forte della Corte d'Appello di Napoli, rispondendo a tutte le domande e respingendo ogni accusa. Simeone si è detta pronta a rispondere punto per punto ad ogni accusa e disponibile ad affrontare il processo per ristabilire la verità. "Non ha nulla da nascondere", ha spiegato il suo legale Giaccio.