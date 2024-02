Voragine di via Morghen, scuole chiuse a Napoli, zone senz’acqua e strade bloccate al Vomero Cedimento stradale al Vomero con feriti e auto inghiottite, ora zona senz’acqua, uffici pubblici e scuole chiuse. Cavo dell’alta tensione adagiato sul grosso buco. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

Lo spaventoso cedimento stradale di via Morghen al Vomero, area collinare di Napoli, non ha fortunatamente causato vittime né feriti gravi (le persone coinvolte stanno tutte bene, seppur spaventate, sono due napoletani e due turisti) ma i danni sono importanti e "profondi": occorrerà capire i motivi reali della voragine nel manto stradale – l'ipotesi sono potenti infiltrazioni nel sottosuolo. E soprattutto occorrerà dare risposte rapide a 100 persone, rimaste fuori casa per consentire rilievi e messa in sicurezza dell'area. C'è anche il problema di un cavo dell'elettricità 9000V che si è adagiato sulla voragine , la situazione è molto delicata.

In gran parte di quella zona del Vomero manca l'acqua corrente: «A seguito del cedimento – comunica Abc Napoli, l'acquedotto cittadino – si è resa necessaria con urgenza l'interruzione del servizio idrico nell'area compresa tra piazza Vanvitelli e San Martino». Dalle prime verifiche sembrerebbe collassata la fogna e risulta spezzata la condotta idrica di carico che è stata chiusa, nella zona di San Martino e da piazza Vanvitelli a salire è stata quindi interrotta la fornitura di acqua.

Uffici pubblici e privati, appartamenti, bed and breakfast, bar, ristoranti, pub, negozi di vicinato, sono stati costretti a chiudere per motivi di igiene. Al supermercato di via Morghen "assalto" ai bancali dell'acqua minerale per assicurarsene almeno una fornitura per le prossime ore a casa.

il cavo dell'alta tensione

Scuole chiuse a causa della voragine al Vomero

I ragazzi che vanno a scuola in zona non sono stati tutti informati immediatamente. Il tam-tam corso veloce sulle chat Whatsapp di classe ma una parte dei ragazzini si è recata comunque davanti agli istituti, trovandoli irrimediabilmente chiusi. Off limits le tre scuole della zona, il Liceo "Jacopo Sannazaro", la Scuola Media "Viale Delle Acacie" e la Scuola Primaria "Annibale Caccavello". Chiusa anche la sede della Municipalità Vomero-Arenella di via Morghen per mancanza d'acqua.

Piano traffico al Vomero dopo le voragine

Via Morghen è chiusa chiusa all'altezza di via Bonito; in via Kerbaker, copiosa fuoriuscita di acqua da alcuni terranei, idem in via Solimena, già chiusa per dissesti. Il Comune di Napoil rende noto che Le auto dirette a San Martino girano per via Morghen- Cimarosa- Michetti , mentre le vetture che provengono da San Martino scendono per via Michetti – Cimarosa – Donizetti. Via Michetti e via Cimarosa sono doppio senso.