Zainetto in strada, scatta l'allarme bomba al Vomero: carabinieri e artificieri sul posto Uno zainetto abbandonato ha fatto scattare un allarme bomba al Vomero: sul posto carabinieri ed artificieri.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Momenti di paura questa mattina al Vomero: uno zainetto abbandonato ha fatto scattare l'allarme bomba. Sul posto sono arrivati carabinieri ed artificieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area. Prima della certezza del "falso allarme", però, bisognerà attendere i rilievi delle forze dell'ordine.

Episodi del genere non sono nuovi al Vomero, ma per fortuna si tratta per lo più di zainetti o borse dimenticati da qualche passante o turista distratto. Lo scorso anno, a dicembre, un altro allarme bomba era scattato in.seguito del ritrovamento di una valigia abbandonata nei pressi di piazza Fuga. Sul posto erano intervenuti anche in quel caso i carabinieri della Compagnia Vomero e gli artificieri dell'Arma, con la strada che venne temporaneamente chiusa a scopo precauzionale durante i controlli, per essere riaperta quando era stato accertato che non c'era pericolo. Altri episodi simili erano capitati, oltre che al Vomero, anche in centro e nell'hinterland, e spesso proprio o durante l'estate o durante le feste natalizie.