Maltempo Napoli, bomba d'acqua e grandinata: a Melito strade come fiumi Bomba d'acqua su Napoli e provincia. Violenta grandinata. Nell'area nord traffico in tilt e strade come fiumi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Bomba d'acqua e grandinata nel Napoletano attorno alle ore 15,30 di oggi, mercoledì 26 marzo 2025. Il maltempo si è abbattuto con violenza sulla Campania e in particolare sull'area metropolitana, dove in una manciata di minuti è caduta una pioggia battente. Disagi sulle strade e allagamenti. In particolare a Melito di Napoli, nell'area nord dell'hinterland, dove in via Colonne la strada si è trasformata in un fiume. Colpiti anche i comuni di Napoli, Giugliano in Campania, Mugnano, Villaricca e Calvizzano, tutti nell'area nord. Grossi i disagi per la circolazione, con lunghe code di auto e attese. Traffico in tilt sull'Asse Mediano. Ma nel capoluogo al momento non si registrerebbero danni seri.

Allerta meteo sulla Campania: rischio dissesti

La Protezione Civile della Regione Campania, intanto, a seguito delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una allerta meteo per temporali di livello Giallo valida dalle ore 14,00 di oggi e per le successive 24 ore, fino alle 14,00 di domani, giovedì 27 marzo, su tutta la Campania.

Sono previste precipitazioni e temporali, anche intensi e a rapidità di evoluzione in porzioni di territorio. I fenomeni sono infatti caratterizzati da incertezza previsionale e, per la particolare tipologia, potrebbero essere accompagnati anche da raffiche di vento, grandine e fulmini tali da determinare anche danni alle coperture e caduta di rami o alberi. Si prevede un dissesto idrogeologico localizzato: tra i principali rischi previsti connessi alle conseguenze delle precipitazioni si segnalano: allagamenti, esondazioni, ruscellamenti, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d'acqua. Saranno possibili frane e caduta massi. Si ricorda ai Sindaci di tutta la Campania di attivare i Centri Operativi Comunali (COC), di attuare tutte le misure previste dai rispettivi piani di protezione civile e di prestare attenzione agli avvisi della Sala Operativa Unificata della Protezione Civile regionale.