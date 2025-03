video suggerito

Allarme bomba, evacuato il Comune di Castel San Giorgio: due giorni fa era esploso ordigno Torna la paura nel Comune del Salernitano dove nella notte tra domenica e lunedì è esploso un ordigno che ha distrutto il portone del Municipio. Oggi la sede evacuata per allarme bomba. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Pierluigi Frattasi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Allarme bomba al Comune di Castel San Giorgio: evacuata la sede del Municipio. Torna la paura nella cittadina della provincia di Salerno, già colpita dall'esplosione di un ordigno appena due giorni fa, nella notte tra domenica e lunedì, che ne ha pesantemente danneggiato il portone di ingresso e gli uffici al piano terra. Oggi pomeriggio un nuovo stato di allerta, alimentato da una chiamata anonima che ha reso necessario lo sgombero dell'edificio comunale.

Allarme bomba a Castel San Giorgio, torna la paura

L'allarme è scattato intorno alle ore 17,00 di oggi, mercoledì 11 marzo 2025, quando al centralino è arrivata una telefonata che parlava di un ordigno esplosivo piazzato nel palazzo. Immediatamente sono scattate le procedure di sicurezza. Sono state chiamate le forze dell'ordine e i dipendenti comunali sono stati fatti allontanare. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e gli artificieri. Sono subito iniziate le verifiche all'interno dello stabile, di cui si attendono gli esiti.

Una situazione di continua tensione che certamente non contribuisce a rasserenare gli animi in città. La sindaca Paola Lanzara ha invitato tutti a mantenere la calma, per lasciare che forze dell'ordine e magistratura possano svolgere le indagini nel migliore dei modi e arrivare all'individuazione dei responsabili. Acquisiti anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per cercare di dare un volto e un nome al responsabile.

Leggi anche Esplode un ordigno davanti al Municipio di Castel San Giorgio, nel Salernitano

Il consigliere regionale deluchiano, Luca Cascone, ha commentato: "Quanto accaduto a Castel San Giorgio è un atto intimidatorio inaccettabile, rivolto alla nostra comunità e ai nostri valori. Esprimo la mia piena solidarietà e vicinanza alla Sindaca Paola Lanzara, alla sua amministrazione e a tutti i cittadini.In questo momento di grande tensione, non cederemo alla paura: restiamo uniti, più determinati che mai e fiduciosi nel lavoro delle forze dell’ordine e delle autorità giudiziarie competenti".