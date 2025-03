Esplode un ordigno davanti al Municipio di Castel San Giorgio, nel Salernitano Un ordigno è esploso questa notte davanti al Municipio di Castel San Giorgio, nel Salernitano. Unanime condanna delle forze politiche e istituzionali. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un ordigno è esploso questa notte attorno alle 2 davanti all'ingresso del Municipio di Castel San Giorgio, nel Salernitano: non ci sono feriti, ma datti a portone, facciata e al piano terra dell'edificio. Sul posto sono accorsi vigili del fuoco e polizia municipale, oltre alla sindaca Paola Lanzara. Forze dell'ordine che stanno visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona per cercare di dare un volto e un nome al responsabile.

Intanto, il mondo della politica e delle istituzioni si stringe attorno alla prima cittadina. "Il clima di far west non appartiene alla nostra comunità e per tanto il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia si fa portavoce di chiedere (per le vie ufficiali) la convocazione urgente di un Consiglio Comunale con la partecipazione di tutte le forze politiche del territorio. Non ci faremo intimidire", prosegue nella nota il gruppo consiliare, "da chi vuole destabilizzare la nostra collettività".

"Già oggi presenterò un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ed informerò la Presidenza della Commissione Antimafia", ha commentato il senatore Antonio Iannone (Fratelli d'Italia), "è un gravissimo fatto che non va assolutamente sottovalutato anche perché non è il primo che si verifica. I Cittadini onesti di Castel San Giorgio devono sapere che non sono soli".

Anche gli altri comuni della provincia salernitana hanno espresso la propria solidarietà al Comune di Castel San Giorgio e alla sindaca Paola Lanzara. Tra questi, il Comune di Eboli che in una nota sottolinea la propria "ferma condanna per il gesto vile e pericoloso ai danni del Municipio di Castel san Giorgio dove nella notte è stato fatto esplodere un ordigno", aggiungendo che "il Sindaco Mario Conte e l'Amministrazione comunale esprimono la loro solidarietà alla prima cittadina Paola Lanzara e all'Amministrazione di Castel San Giorgio".