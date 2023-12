Allarme bomba al Vomero, valigia abbandonata accanto alla scuola: intervengono gli artificieri Gli artificieri sono intervenuti in mattinata in via Puccini, al Vomero, per il ritrovamento di una valigia sospetta; è stato accertato che conteneva vestiti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Nico Falco

Il luogo del ritrovamento della valigia, in via Puccini, al Vomero

Un allarme bomba è scattato questa mattina al Vomero, nella zona collinare di Napoli, a seguito del ritrovamento di una valigia abbandonata nei pressi di piazza Fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Vomero e gli artificieri dell'Arma. La strada è stata temporaneamente chiusa a scopo precauzionale durante i controlli, per essere riaperta quando è stato accertato che non c'era pericolo.

La valigia era stata abbandonata accanto all'edificio che ospita la Scuola Media Statale Viale delle Acacie, in via Giacomo Puccini, alle spalle del capolinea della Funicolare Centrale. Un passante l'aveva notata e l'aveva segnalata alle forze dell'ordine, facendo scattare il piano di prassi per vicende di questo tipo: l'area è stata circoscritta in attesa degli artificieri. Quando gli specialisti sono arrivati sul posto la strada è stata chiusa per l'eventualità che si dovesse far brillare la valigia; il contenuto è stato però controllato con uno scanner ed è stato verificato che non ci fossero esplosivi o congegni elettronici: all'interno c'erano soltanto dei vestiti.

Ulteriori accertamenti sono in corso per risalire al proprietario e per capire in che modo la valigia fosse arrivata in quel punto; non si esclude che sia stata abbandonata da un senzatetto. Al termine delle operazioni la strada è stata riaperta.