Secondigliano, negoziante ferito da colpi di pistola: è in ospedale Una persona ferita a colpi di pistola su via Aspromonte, a Secondigliano: lo apprende Fanpage.it, carabinieri sul posto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Immagine di repertorio

Una persona è stata raggiunta da colpi di arma da fuoco su via Aspromonte, nel quartiere Secondigliano di Napoli. Lo apprende Fanpage.it, sul posto ci sono i carabinieri. Stando a quanto ricostruito finora dai militari dell'Arma, la persona ferita è un 34enne titolare di un calzaturificio, che si trovava all'interno del proprio negozio: l'uomo sarebbe stato avvicinato da un uomo che, per motivi sconosciuti, gli avrebbe esploso contro un colpo d'arma da fuoco prima di fuggire.

Il proiettile lo ha raggiunto all'addome: l'uomo è stato trasferito in ospedale, e al momento non sarebbe in pericolo di vita. Si cerca di ricostruire l'esatta dinamica della vicenda e capire chi e soprattutto perché abbia aperto il fuoco. Nessuna pista è attualmente esclusa dalle forze dell'ordine: sulla vicenda indagano i carabinieri di Secondigliano.