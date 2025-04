video suggerito

Sgomberati i tiktoker Very e Sasy: occupavano abusivamente una casa popolare a Secondigliano La Polizia Locale ha sgomberato la casa di Secondigliano occupata abusivamente dai tiktoker Very e Sasy; nell'appartamento non c'era nessuno, solo arredi in stato di abbandono.

A cura di Nico Falco

Very e Sasy

La Polizia Locale ha sgomberato l'alloggio popolare di via Limitone di Arzano, nel quartiere Secondigliano, occupato senza titolo dai tiktoker Very e Sasy, al secolo Veronica Acquaviva e Salvatore Borrelli. L'intervento è stato effettuato questa mattina, 1 aprile, dall'Unità Tutela del Patrimonio, in esecuzione all'ordinanza. I due, nonostante i ripetuti avvisi alle operazioni programmate, si sono resi irreperibili, non rispondendo nemmeno ai tentativi di contatto telefonici.

Il decreto di sgombero

Agli inizi di marzo il deputato Francesco Emilio Borrelli aveva reso noto che il Comune di Napoli aveva già emesso un decreto di sgombero, accertando che la coppia non aveva titolo per vivere in quell'alloggio popolare. Con un video sul suo profilo Tiktok, Veronica Acquaviva aveva spiegato che quella casa era stata assegnata ad una zia del marito e che, al suo decesso, loro erano subentrati; la coppia, dice la tiktoker, avrebbe pagato tutto il dovuto, ad eccezione di alcune indennità di occupazione, motivo per cui sarebbe arrivato lo sfratto.

La casa era stata abbandonata

Con tutta probabilità la coppia aveva già abbandonato l'abitazione da diversi giorni. Questa mattina, infatti, una volta accertato che all'interno della casa non c'era nessuno, gli agenti sono entrati con l'ausilio dei Vigili del Fuoco e, si legge in una nota del Comune di Napoli, "all'interno sono stati rinvenuti esclusivamente arredi in stato di abbandono, assimilabili a rifiuti".

