I tiktoker Very e Sasy devono lasciare casa: decreto di sgombero L'onorevole Borrelli rende noto sui social del decreto di sgombero per Very e Sasy, molto noti su TikTok. Lei, in un video sulla piattaforma, risponde e spiega la situazione, confermando lo sgombero.

A cura di Valerio Papadia

Veronica, in arte Very e il parlamentare Francesco Borrelli

Il contrasto alle occupazioni abusive delle case pubbliche è una delle battaglie – insieme al contrasto di parcheggiatori abusivi e sosta selvaggia – del deputato di Alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli. Ed è infatti proprio l'onorevole a dare notizia, sui suoi profili social, di un decreto di sgombero da parte del Comune di Napoli nei confronti di Very e Sasy (al secolo Veronica Acquaviva e Salvatore Borrelli), molto noti su TikTok.

"Confermo che i tiktoker Very e Sasy hanno un decreto di sgombero da parte del comune di Napoli per occupazione abusiva senza titolo di una casa popolare (che è destinata a chi ne ha veramente diritto) e che non hanno pagato neanche l'indennità di occupazione e la rateizzazione dell'indennità di occupazione. Presto sapremo la data dello sgombero coatto" scrive il deputato Borrelli sui social, pubblicando anche un video in cui Veronica Acquaviva conferma lo sgombero e spiega quelle che, secondo lei, sono le motivazioni.

Very spiega il motivo dello sfratto

Nel video, pubblicato da Veronica Acquaviva sul suo account TikTok personale e ricondiviso dall'onorevole Borrelli, la donna spiega che la casa in cui vive insieme al marito Salvatore e ai figli era di proprietà di una zia dell'uomo e che, alla morte dell'anziana, loro sono subentrati, pagando tutto quello che c'era da pagare. Eccezion fatta, come dichiara Very nel video, per alcune morosità, a causa esclusivamente delle quali è arrivata l'ordinanza di sfratto, come confermato dalla diretta interessata.

La donna, poi, raccomanda anche al deputato Borrelli di dire le cose come stanno e assicura che la casa in cui vivono non è inserita in nessuna graduatoria e che, quindi, non è destinata a nessun altro.

Chi sono Very e Sasy

Very e Sasy

Marito e moglie, Very e Sasy, come detto, vantano centinaia di migliaia di follower sui social network, in particolare su TikTok. Con i loro video, fanno entrare chi li segue nella loro quotidianità.