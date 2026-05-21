Un corno portafortuna per Antonio Conte, lui scherza: “Dovevi portarmelo prima..”

La consegna ad opera del maestro ed artigiano partenopeo Genny Di Virgilio: “Sono andato a consegnarglielo a Castelvolturno”. Per Conte ultimi giorni in azzurro.

Antonio Conte e Genny Di Virgilio

Un corno portafortuna per il tecnico del Napoli, Antonio Conte. L'idea è di Genny Di Virgilio, maestro e artigiano dei Decumani di Napoli. E il tecnico salentino scherza: "Dovevi consegnarmelo prima..". A raccontare l'aneddoto a Fanpage.it è lo stesso Genny Di Virgilio, che spiega: "Sono stato da Conte al centro sportivo (di Castelvolturno, ndr). omaggiandolo con un mio corno collaudato facendogli anche il rito scaramantico".

E il tecnico del Napoli lo ha "molto apprezzato", spiega ancora Di Virgilio, aggiungendo che il mister azzurro ha poi scherzato aggiungendo "Dovevi portarmelo prima!". Quella di domenica alle 18 contro l'Udinese sarà l'ultima gara del tecnico salentino sulla panchina del Napoli, dopo due anni in cui ha ottenuto uno Scudetto e una Supercoppa Italiana. Salvo clamorosi ripensamenti, per lui l'avventura partenopea finirà dunque domenica 24 maggio, esattamente un anno dopo la vittoria del titolo, sempre allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli.