Taylor Swift, trovato l’atto di nascita del bisnonno Carmine Baldi di Castelnuovo Cilento

Si torna a parlare di Taylor Swift e delle sue origini cilentane. Per molto tempo è stato considerato quasi una "leggenda", di quelle che si dicono relative alle star d'oltreoceano: del resto, moltissimi statunitensi hanno origini italiane più o meno attuali. Oltre ai nomi noti del cinema (Robert De Niro, Sylvester Stallone, Leonardo DiCaprio, Al Pacino, Tea Leoni, Gennaro Esposito e via dicendo), anche Taylor Swift da tempo è additata come "italiana" di lontane origini. In particolare, per un suo trisavolo originario di Castelnuovo Cilento. Ma molti lo ritenevano appunto una "leggenda", oppure come "non verificabile". Non per tutti, però: perché alla fine, scava e scava, è spuntato fuori il documento che taglia la testa al toro, ovvero l'atto di nascita del bisnonno Carmine Baldi, nato il 2 dicembre del 1862 proprio nella cittadina cilentana, dalla quale sarebbe emigrato a vent'anni.

In paese era già stata festa grande negli anni scorsi, tanto che a Carmine Baldi è stata intitolata una strada. Ma ora che le sue origini sono "certificate", non è escluso che il comune di Castelnuovo Cilento possa realizzare un grande sogno: invitare la cantante nella città di origini del bisnonno. La scoperta dell'atto di nascita è del Museo del Cognome di Padula, in provincia di Salerno. "Gli italiani sono davvero sparsi in ogni angolo del mondo, e ogni volta che si crede di averne scoperto abbastanza, ecco che emerge un’altra chicca sorprendente", si legge in una nota pubblicata dal Museo, "durante una conversazione con il professor Giuseppe Galzerano, abbiamo scoperto che una delle cantanti più famose al mondo, Taylor Swift, ha origini italiane. Proprio lei, che sta conquistando il cuore di milioni di persone con la sua musica, ha legami con un piccolo paese del Salernitano: Castelnuovo Cilento. Il suo trisavolo, Carmine Antonio Baldi, proveniva proprio da lì", pubblicando poi l'atto di nascita e definendolo "un pezzo di storia che ci riporta alle radici italiane di una stella internazionale".

La storia di Carmine Baldi era nota: a vent'anni, come tantissimi altri italiani di fine Ottocento, si trasferì negli Stati Uniti d'America, dove andò a vendere frutta con il padre e il fratello, ma riuscendo anche in breve tempo a fare fortuna grazie ad una serie di investimenti fortunati, fondando poi la Banca Baldi a Philadelphia. Il giovane si sposò con Louise Eurindine Sorbenheimer, statunitense di chiare origini nord europee, dalla quale ebbe sette figli. Tra questi c'era Rosa Baldi che, a sua volta, sposò il tenente colonnello dell'esercito a stelle e strisce Archie Dean Swift. La coppia avrà tre figli: Archie III, Douglas e, appunto, Scott Swift, il padre di Taylor. Che avrà anche "perso" il cognome della nonna Rosa, e dunque del bisnonno Carmine, ma nel cui sangue scorre ancora quello cilentano. In attesa di una "reunion" che, se avverrà, potrebbe mobilitare un esercito di "swifters" da ogni parte d'Italia per vedere la popstar. Ma per ora è ancora troppo presto per sapere un quando, in attesa che arrivi la risposta positiva al fatidico "se".