Taylor Swift ha origini campane: il nonno del padre era di Castelnuovo Cilento

A cura di Giuseppe Cozzolino

Taylor Swift ha origini campane: il bisnonno della popolare cantante statunitense, infatti, era Carmine Baldi, originario di Castelnuovo Cilento. E lei stessa avrebbe intenzione di "visitare" i luoghi di nascita dei suoi antenati. Lo ha spiegato in un libro (Philadelphia’s King of little Italy) il giudice della Corte Suprema della Corte Suprema del New Hampshire Charles Douglas. Inoltre, consultando gli archivi online statunitensi dedicate alle anagrafiche dei cittadini, si scopre che il bisnonno era nato il 2 dicembre nella provincia di Salerno 1862: e dunque, ci sarebbero pochissimi dubbi: Carmine Baldi, bisnonno di Taylor Swift, era proprio di Castelnuovo Cilento.

La linea genealogica parte dunque che Carmine Baldi, che si trasferì negli Stati Uniti d'America per vendere frutta con il padre e il fratello, riuscì a fare fortuna grazie ad una serie di investimenti fortunati (al punto da fondare la Banca Baldi a Philadelphia), sposandosi poi con Louise Eurindine Sorbenheimer, statunitense di chiare origini nord europee, dalla quale ebbe sette figli. Tra questi c'era Rosa Baldi che si sposò con il tenente colonnello Archie Dean Swift. La coppia avrà tre figli: Archie III, Douglas e, appunto, Scott Swift, il padre di Taylor. E la giovane, classe 1989, avrebbe espresso il desiderio di visitare la terra natale del nonno in futuro: il Cilento. E non è escluso che questo possa accadere prima di quanto si immagini. Impegnata con il suo Eras Tour mondiale, il prossimo anno arriverà in Italia il 13 e 14 luglio per le due tappe di Milano, con alcuni giorni di "pausa" tra la tappa precedente e quella successiva. E chissà che proprio in quei giorni non decida di visitare il Cilento, per la gioia dei suoi tantissimi fan italiani e campani.