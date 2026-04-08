Tari Napoli, attenzione all’sms che indica un mancato pagamento: è una truffa
Una sms che avvisa: "La posizione Tari risulta irregolare", con un numero di telefono da chiamare per regolarizzare la propria posizione. Ma in realtà si tratta di una truffa. Lo fa sapere il Comune di Napoli, che ha diramato un comunicato stampa per mettere in guardia i cittadini da questo nuovo pericolo che arriva direttamente sul proprio cellulare.
"La posizione Tari risulta irregolare. È richiesto un suo tempestivo contatto al numero 89347716 per evitare aggravamenti", recita uno degli sms-truffa riportati dal Comune di Napoli, che però spiega:
- il numero 89347716 è una numerazione a tariffazione speciale e ad alto costo, chiamando si corre il rischio di sottrazione di credito o di dati personali,
- il Comune di Napoli non invia SMS per comunicazioni sulla TARI e non richiede contatti urgenti tramite numeri a pagamento,
- le comunicazioni ufficiali avvengono solo tramite canali istituzionali.
Insomma, un tentativo di phishing per rubare dati personali o addebitare costi elevati. Il Comune di Napoli ha anche aggiunto che, nel caso si riceva un sms simile, bisogna attenersi a queste regole:
- non chiamare il numero indicato,
- non rispondere all’SMS,
- non fornire dati personali o bancari
- eliminare subito il messaggio
- verificare la propria posizione TARI solo tramite i canali ufficiali del Comune.
"Si invita la cittadinanza alla massima attenzione e a diffondere l’informazione per prevenire ulteriori tentativi di truffa", concludono da Palazzo San Giacomo. Insomma, come sempre, la parola d'ordine è: prudenza, ed evitare di cliccare su link o telefonare a numeri che potrebbero essere truffe anche ben organizzate.