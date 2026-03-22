Morto a 75 anni Salvatore Lauro, armatore napoletano ed ex senatore di Forza Italia: era malato da tempo

Salvatore Lauro.

È morto oggi, domenica 22 marzo 2026, l'armatore ed ex senatore di Forza Italia Salvatore Lauro. Nato a Ischia, è stato fondatore della compagnia Lauro e fra le figure di spicco dell'armamento italiano. Aveva 75 anni ed era malato da tempo. Dopo una vita nella penisola, era tornato a vivere nella sua isola natia, Ischia, dove aveva scelto di trascorrere gli ultimi anni di vita.

La compagnia Lauro, punto di riferimento nel trasporto marittimo

Ultimo di una famiglia di armatori, Salvatore Lauro è noto soprattutto per aver fondato la compagnia Lauro che nel tempo è diventata un punto di riferimento nel trasporto via mare fra le isole del Golfo di Napoli e la terraferma. Suo padre Agostino fondò la compagnia Linee Lauro, inaugurando il primo collegamento fra le isole di Ischia e Capri ed è conosciuto anche come "secondo Cristoforo Colombo" per la traversata atlantica da Napoli a New York. Morto suo padre, Salvatore ha preso in mano il comando della compagnia e l'ha stravolta portandola a rivestire un ruolo di protagonista nel mar Tirreno.

In breve tempo la compagnia è diventata sempre più grande rappresentando un punto cardine dello sviluppo economico e turistico dell'intera Campania.

L'attività politica: ex senatore di Forze Italia

Oltre ad essere stato un noto imprenditore marittimo, Salvatore Lauro ha rivestito anche ruoli istituzionali. Nel 1996 è stato eletto come senatore nelle fila di Forza Italia nel collegio di Napoli 5 che comprende Pozzuoli, Bacoli, Quarto, Marano, Monte di Procida, Ischia e Procida. Cinque anni dopo, nel 2001, è stato rieletto nuovamente senatore, stavolta candidato con la Casa delle Libertà, coalizione di centrodestra guidata da Silvio Berlusconi, mentre dal 2004 al 2006 ha fatto parte del gruppo misto in Parlamento.