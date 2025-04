video suggerito

Chi è Davide Carbisiero, il 19enne incensurato ucciso a colpi di pistola a Cesa Ancora sconosciuti i motivi dietro l'omicidio di Davide Carbisiero, il 19enne ucciso a colpi di pistola in un bar a Cesa, nella provincia di Caserta.

A cura di Valerio Papadia

Davide Carbisiero

Incensurato. La sua famiglia non avrebbe legami con la criminalità. Sono ancora sconosciuti i motivi dietro l'omicidio di Davide Carbisiero, il ragazzo di 19 anni di Succivo ucciso a colpi di pistola nel Bar Beautiful di Cesa, nella provincia di Caserta. Il cadavere del 19enne è stato rinvenuto intorno alle 7 di questa mattina, domenica 13 aprile, quando un dipendente, all'apertura dell'attività commerciale che sorge in via Atellana, al confine con Orta di Atella, ha trovato il corpo in un'area che collega il bar alla sala slot di pertinenza: Davide Carbisiero è stato ucciso con almeno tre colpi di pistola.

Caccia al killer di Davide Carbisiero

Non solo i motivi; anche il responsabile – o i responsabili – dell'omicidio di Davide Carbisiero sono sconosciuti. Nel bar sono intervenuti carabinieri del Nucleo Investigativo di Aversa e quelli della stazione di Cesa, nonché i tecnici della scientifica dell'Arma, che hanno effettuato tutti i rilievi del caso. La Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere ha disposto il sequestro della salma, che è stata portata in obitorio e, nelle prossime ore, sarà sottoposto ad autopsia, che potrebbe fornire elementi utili a ricostruire quanto accaduto al 19enne.

Gli inquirenti, al momento, non escludono alcuna possibilità; i militari dell'Arma stanno verificando eventuali legami tra l'omicidio e la famiglia della fidanzata di Davide Carbisiero, dal momento che il padre della ragazza ha avuto in passato una condanna per droga e ha da poco lasciato il carcere. Gli investigatori hanno anche visionato le immagini delle telecamere della zona e hanno ascoltato alcuni amici del 19enne.