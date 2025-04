video suggerito

Davide Carbisiero ucciso a 19 anni con 3 colpi nella sala giochi del Casertano Il 19enne Davide Carbisiero di Succivo ritrovato morto dai carabinieri in una sala slot di Cesa, in provincia di Caserta. Ucciso con almeno 3 colpi. Indagano i carabinieri. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Pierluigi Frattasi

134 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Il corpo senza vita di un 19enne, Davide Carbisiero, è stato ritrovato in una sala giochi con slot machine a Cesa, in provincia di Caserta. Il giovane incensurato sarebbe stato ucciso, colpito da almeno 3 colpi di pistola. La vittima è originaria di Succivo, comune del casertano poco distante dal luogo del ritrovamento. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri della stazione di Cesa e del nucleo investigativo del Gruppo di Aversa. Il cadavere del ragazzo era steso all'interno del locale "Bar Beautifull". Sul posto sono arrivati anche i reparti della scientifica per eseguire i rilievi del caso, il medico legale e il magistrato della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli

Ucciso con 3 colpi a 19 anni

Con il passare delle ore si delinea maggiormente il quadro di quanto avvenuto. Il corpo del 19enne sarebbe stato ritrovato, secondo le prime informazioni, nella mattinata di oggi, domenica 13 aprile 2025, attorno alle ore 7,00, in una sala slot in via Atellana a Cesa, che si trova al confine con Orta di Atella. Il giovane sarebbe stato ucciso a colpi d'arma da fuoco. Probabilmente raggiunto da almeno tre proiettili. Ad un primo esame medico esterno, infatti, sono state rinvenute ferite compatibili con colpi di arma da fuoco.

Cesa, 19enne trovato morto in sala giochi: si indaga per omicidio

Il giovane era già deceduto ed il personale sanitario ne ha dovuto constatare la morte. Sono state avviate le indagini. La procura della Repubblica ha disposto il sequestro della salma, in vista dell'esame autoptico che potrebbe svolgersi nelle prossime ore. La salma è stata portata all'obitorio per gli accertamenti clinici. Gli investigatori adesso stanno cercando nel passato del ragazzo per capire quale possa essere stata la matrice dell'omicidio. Si sta cercando di ricostruire in particolare le ultime ore. Non è escluso che possano essere acquisite anche eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.